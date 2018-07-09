Голос Америки. Трамп готується зробити одне з головних рішень свого президентства
У свіжому випуску "Голос Америки" – можливо, одне з головних рішень свого президентства готується зробити Трамп. 9 липня ввечері глава держави озвучить ім'я кандидата на посаду судді Верховного Суду США.
Також у випуску:
Підсумками саміту Україна – ЄС в Брюсселі стали підтримка України, відзначення прогресу реформ та нагадування про необхідність боротьби з корупцією.
Джерело: 24 канал
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