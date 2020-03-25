Голос Америки: Трамп хочет возобновления работы экономики
В свежем выпуске "Голоса Америки" за 24 марта – президент Дональд Трамп заявил, что хочет восстановления работы экономики в США уже до Пасхи, 12 апреля. Значительная часть американской экономики остановилась из-за мер направленных на то, чтобы предотвратить распространение опасного коронавируса.
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В США провели почти 300 тысяч тестов на коронавирус.
Вскоре в Нью-Йорке начнут испытывать новый препарат от коронавируса.
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