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      Голос Америки: Трамп хочет возобновления работы экономики

      Голос Америки - Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" за 24 марта – президент Дональд Трамп заявил, что хочет восстановления работы экономики в США уже до Пасхи, 12 апреля. Значительная часть американской экономики остановилась из-за мер направленных на то, чтобы предотвратить распространение опасного коронавируса.

      Также в выпуске:

      В США провели почти 300 тысяч тестов на коронавирус.

      Вскоре в Нью-Йорке начнут испытывать новый препарат от коронавируса.

      В Украине уже 100 случаев коронавируса: в Броварах болезнь обнаружили у 21-летней девушки
      24 марта
      Теги: Новости США Дональд Трамп Голос Америки
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