Голос Америки: Трамп хоче відновлення роботи економіки

У свіжому випуску "Голосу Америки" за 24 березня – президент Дональд Трамп заявив, що хоче відновлення роботи економіки у США вже до Великодня, 12 квітня. Значна частина американської економіки зупинилась через заходи спрямовані, щоб запобігти поширенню небезпечного коронавірусу.

Також у випуску: У США провели майже 300 тисяч тестів на коронавірус. Незабаром у Нью- Йорку почнуть випробовувати новий препарат від коронавірусу.