Голос Америки: Трамп хоче відновлення роботи економіки
У свіжому випуску "Голосу Америки" за 24 березня – президент Дональд Трамп заявив, що хоче відновлення роботи економіки у США вже до Великодня, 12 квітня. Значна частина американської економіки зупинилась через заходи спрямовані, щоб запобігти поширенню небезпечного коронавірусу.
Також у випуску:
У США провели майже 300 тисяч тестів на коронавірус.
Незабаром у Нью- Йорку почнуть випробовувати новий препарат від коронавірусу.
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