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      Голос Америки: Трамп хоче відновлення роботи економіки

      Голос Америки - Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" за 24 березня – президент Дональд Трамп заявив, що хоче відновлення роботи економіки у США вже до Великодня, 12 квітня. Значна частина американської економіки зупинилась через заходи спрямовані, щоб запобігти поширенню небезпечного коронавірусу.

      Також у випуску:

      У США провели майже 300 тисяч тестів на коронавірус.

      Незабаром у Нью- Йорку почнуть випробовувати новий препарат від коронавірусу. 

      В Україні вже 100 випадків коронавірусу: у Броварах хворобу виявили у 21-річної дівчини
      24 березня
      Теги: Новини США Дональд Трамп Голос Америки
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