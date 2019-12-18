Голос Америки: Трамп эмоционально оценил действия Джулиани в Украине

В свежем выпуске "Голоса Америки" – президент США ДональдТрамп похвалил действия Руди Джулиани в Украине и назвал своего адвоката "лучшим борцом с преступностью за последние 50 лет".

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Сенат США проголосовал за оборонный бюджет, среди других расходов документ предусматривает выделение 300 миллионов долларов военной помощи Украине.

Адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани заявил, что получил документ с подтверждением, что экс-посол США в Украине Мари Йованович лгала под присягой, когда давала показания в Конгрессе.

И. о. посла Соединенных Штатов Америки в Украине Уильям Тейлор должен покинуть свой пост и 2 января 2020 года вернуться в Вашингтон.