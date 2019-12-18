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      Голос Америки: Трамп эмоционально оценил действия Джулиани в Украине

      Голос Америки 48 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – президент США ДональдТрамп похвалил действия Руди Джулиани в Украине и назвал своего адвоката "лучшим борцом с преступностью за последние 50 лет".

      Также в выпуске:

      Сенат США проголосовал за оборонный бюджет, среди других расходов документ предусматривает выделение 300 миллионов долларов военной помощи Украине.

      Адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани заявил, что получил документ с подтверждением, что экс-посол США в Украине Мари Йованович лгала под присягой, когда давала показания в Конгрессе.

      И. о. посла Соединенных Штатов Америки в Украине Уильям Тейлор должен покинуть свой пост и 2 января 2020 года вернуться в Вашингтон.

       

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      Теги: Новости США Новости Украины Дональд Трамп Голос Америки
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