Голос Америки: Трамп емоційно оцінив дії Джуліані в Україні

У свіжому випуску "Голосу Америки" – президент США ДональдТрамп похвалив дії Руді Джуліані в Україні і назвав свого адвоката "найкращим борцем зі злочинністю за останні 50 років".

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Сенат США проголосував за оборонний бюджет, серед інших витрат документ передбачає виділення 300 мільйонів доларів військової допомоги України.

Адвокат Дональда Трампа Руді Джуліані заявив, що отримав документ з підтвердженням, що експосол США в Україні Марі Йованович брехала під присягою, коли давала свідчення в Конгресі.

В.о. посла Сполучених Штатів Америки в Україні Вільям Тейлор має залишити свою посаду та 2 січня 2020 року повернутися у Вашингтон.