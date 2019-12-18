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      Голос Америки: Трамп емоційно оцінив дії Джуліані в Україні

      Голос Америки 36 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – президент США ДональдТрамп похвалив дії Руді Джуліані в Україні і назвав свого адвоката "найкращим борцем зі злочинністю за останні 50 років".

      Також у випуску: 

      Сенат США проголосував за оборонний бюджет, серед інших витрат документ передбачає виділення 300 мільйонів доларів військової допомоги України.

      Адвокат Дональда Трампа Руді Джуліані заявив, що отримав документ з підтвердженням, що експосол США в Україні Марі Йованович брехала під присягою, коли давала свідчення в Конгресі. 

      В.о. посла Сполучених Штатів Америки в Україні Вільям Тейлор має залишити свою посаду та 2 січня 2020 року повернутися у Вашингтон.

       

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      Теги: Голос Америки Новини США Дональд Трамп Новини України
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