Голос Америки: Трамп не желает обнародовать свою налоговую декларацию
В свежем выпуске программы "Голос Америки" – особое внимание американцев приковано к декларации Дональда Трампа, который отказывается ее обнародовать. Министерство финансов США также отменило требование демократов показать им налоговую декларацию президента. Этот вопрос обсуждается еще с предвыборной кампании Дональда Трампа.
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Президент Дональд Трамп утверждает, что за представителями его избирательной кампании следили.
Источник: 24 канал
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