01:20
13 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Подарок от Рогозина. У Кадырова деньги от Аллаха
      Вєсті Кремля
      22:33, 12 апреля
      Вести.UA: Зеленский сбежал от Порошенко. Бойко хайпанув на изменениях во власти
      Вєсті.UA
      21:16, 12 апреля
      Як не купити землю, на яку можуть накласти арешт: ексклюзивне розслідування
      ЦРУ
      16:04, 12 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Киевский фуникулер
      Згадати все
      23:57, 12 апреля
      Телеканал новостей 24 Программы Голос Америки
      ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА

      Голос Америки: Трамп не желает обнародовать свою налоговую декларацию

      Голос Америки 15 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Голос Америки" – особое внимание американцев приковано к декларации Дональда Трампа, который отказывается ее обнародовать. Министерство финансов США также отменило требование демократов показать им налоговую декларацию президента. Этот вопрос обсуждается еще с предвыборной кампании Дональда Трампа.

      Также в выпуске:

      Президент Дональд Трамп утверждает, что за представителями его избирательной кампании следили.

       

      blog_ava
      Дебаты между Зеленским и Порошенко: что известно
      12 апреля
      20885
      Теги: Новости политики Новости США Дональд Трамп Голос Америки
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 12 апреля: встреча Зеленского и Порошенко с Макроном, заморозки в Украине
      12 апреля , 23:09 Главные новости 12 апреля: встреча Зеленского и Порошенко с Макроном, заморозки в Украине
      438
      Декоммунизированный календарь: какие праздники появились в Украине с 2014 и какие будут отменены
      12 апреля , 20:30 Декоммунизированный календарь: какие праздники появились в Украине с 2014 и какие будут отменены
      Світлана Попова 177
      Кто твой кандидат в президенты: тест
      12 апреля , 19:57 Кто твой кандидат в президенты: тест
      961
      Президенту України треба імунітет – до сварок та незручностей
      12 апреля , 19:45 Президенту України треба імунітет – до сварок та незручностей
      Ольга Бродська 893
      Дебаты между Зеленским и Порошенко: что известно
      12 апреля , 19:15 Дебаты между Зеленским и Порошенко: что известно
      Анастасія Зазуляк 20885
      Голос Америки. Какие последствия будет иметь ультиматум Путина в отношении США
       4 октября 2016 , 00:29 1
      Голос Америки. Сенсационные заявления министра финансов Украины на международном форуме
       13 июля 2015 , 23:55
      "Голос Америки". НАТО увеличивает поддержку Украины, американские инвесторы не уйдут из Украины
       20 марта 2015 , 23:04
      Голос Америки. Заявление зятя Трампа о заговоре с россиянами
       25 июля 2017 , 00:02
      Голос Америки: Ситуация на выборах в Украине напоминает Brexit, – Уолкер
       6 апреля , 01:11
      Голос Америки: Facebook запретит пропаганду белого национализма и сепаратизма
       28 марта , 23:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук