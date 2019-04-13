Голос Америки: Трамп не желает обнародовать свою налоговую декларацию

В свежем выпуске программы "Голос Америки" – особое внимание американцев приковано к декларации Дональда Трампа, который отказывается ее обнародовать. Министерство финансов США также отменило требование демократов показать им налоговую декларацию президента. Этот вопрос обсуждается еще с предвыборной кампании Дональда Трампа.

Также в выпуске: Президент Дональд Трамп утверждает, что за представителями его избирательной кампании следили.

Источник: 24 канал