Голос Америки: Трамп не бажає оприлюднювати свою податкову декларацію
У свіжому випуску програми "Голос Америки" – особлива увага американців прикута до декларації Дональда Трампа, який відмовляється її оприлюднювати. Міністерство фінансів США також скасувало вимогу демократів показати їм податкову декларацію президента. Це питання обговорюється ще з передвиборчої кампанії Дональда Трампа.
Також у випуску:
Президент Дональд Трамп стверджує, що за представниками його виборчої кампанії слідкували.
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі