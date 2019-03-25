Голос Америки: Трамп неожиданно доволен выводами расследования против него
В свежем выпуске "Голоса Америки" – президент США Дональд Трамп доволен выводами расследования, которое проводил спецпрокурор Мюллер по российскому вмешательству в Американские выборы 2016 года. Хотя все ожидали другого, там не нашлось доказательств сговора Президента Трампа или людей из его окружения с россиянами. Демократы требуют доказательств.
Также в выпуске:
Президент Дональд Трамп официально признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами, подписав соответствующую прокламацию.
25 марта
Источник: 24 канал
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