Голос Америки: Трамп неожиданно доволен выводами расследования против него

В свежем выпуске "Голоса Америки" – президент США Дональд Трамп доволен выводами расследования, которое проводил спецпрокурор Мюллер по российскому вмешательству в Американские выборы 2016 года. Хотя все ожидали другого, там не нашлось доказательств сговора Президента Трампа или людей из его окружения с россиянами. Демократы требуют доказательств.

Также в выпуске: Президент Дональд Трамп официально признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами, подписав соответствующую прокламацию.

Источник: 24 канал