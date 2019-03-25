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      Телеканал новостей 24 Программы Голос Америки
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАФТОГАЗ

      Голос Америки: Трамп неожиданно доволен выводами расследования против него

      Голос Америки 20 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – президент США Дональд Трамп доволен выводами расследования, которое проводил спецпрокурор Мюллер по российскому вмешательству в Американские выборы 2016 года. Хотя все ожидали другого, там не нашлось доказательств сговора Президента Трампа или людей из его окружения с россиянами. Демократы требуют доказательств.

      Также в выпуске:

      Президент Дональд Трамп официально признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами, подписав соответствующую прокламацию.

      blog_ava
      Что делать, когда дергается веко
      25 марта
      1121
      Теги: Выборы в США Дональд Трамп Новости США Голос Америки
      Источник: 24 канал
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