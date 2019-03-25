Голос Америки: Трамп неочікувано задоволений висновками розслідування проти нього
У свіжому випуску "Голосу Америки" – президент США Дональд Трамп задоволений висновками розслідування, яке проводив спецпрокурор Мюллер щодо російського втручання в Американські вибори 2016 року. Хоч всі очікували на інше, там не знайшлося доказів змови Президента Трампа чи людей з його оточення з росіянами. Демократи вимагають доказів.
Також у випуску:
Президент Дональд Трамп офіційно визнав суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами, підписавши відповідну прокламацію.
Джерело: 24 канал
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