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      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАФТОГАЗ
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      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАФТОГАЗ

      Голос Америки: Трамп неочікувано задоволений висновками розслідування проти нього

      Голос Америки 66 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – президент США Дональд Трамп задоволений висновками розслідування, яке проводив спецпрокурор Мюллер щодо російського втручання в Американські вибори 2016 року. Хоч всі очікували на інше, там не знайшлося доказів змови Президента Трампа чи людей з його оточення з росіянами. Демократи вимагають доказів.

      Також у випуску:

      Президент Дональд Трамп офіційно визнав суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами, підписавши відповідну прокламацію.

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      Теги: Голос Америки Новини США Дональд Трамп Вибори у США
      Джерело: 24 канал
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