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      Голос Америки: Трамп о расследовании по Байдену Украины и Китая

      Голос Америки 38 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – Украина и Китай должны расследовать дела в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына. Об этом журналистам сказал президент США Дональд Трамп.

      Также в выпуске:

      Перед членами трех комитетов палаты представителей, расследующих возможность начать процедуру импичмента, появился первый свидетель.

      Эксперты в Вашингтоне активно комментируют развитие ситуации вокруг статуса Донбасса.

      blog_ava
      Здоровый вес: Супрун назвала идеальные пропорции тела
      3 октября
      5940
      Теги: Джозеф Байден Дональд Трамп Новости США Голос Америки
      Источник: 24 канал
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