Голос Америки: Трамп о расследовании по Байдену Украины и Китая
В свежем выпуске "Голоса Америки" – Украина и Китай должны расследовать дела в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына. Об этом журналистам сказал президент США Дональд Трамп.
Также в выпуске:
Перед членами трех комитетов палаты представителей, расследующих возможность начать процедуру импичмента, появился первый свидетель.
Эксперты в Вашингтоне активно комментируют развитие ситуации вокруг статуса Донбасса.
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии