Голос Америки: Трамп о расследовании по Байдену Украины и Китая

В свежем выпуске "Голоса Америки" – Украина и Китай должны расследовать дела в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына. Об этом журналистам сказал президент США Дональд Трамп.

Также в выпуске: Перед членами трех комитетов палаты представителей, расследующих возможность начать процедуру импичмента, появился первый свидетель. Эксперты в Вашингтоне активно комментируют развитие ситуации вокруг статуса Донбасса.

Источник: 24 канал