Голос Америки: Трамп про розслідування щодо Байдена Україною та Китаєм

У свіжому випуску "Голосу Америки" – Україна і Китай мають розслідувати справу щодо колишнього віцепрезидента Джо Байдена та його сина. Про це журналістам сказав президент США Дональд Трамп.

Також у випуску: Перед членами трьох комітетів палати представників, які розслідують можливість розпочати процедуру імпічменту, з’явився перший свідок. Експерти у Вашингтоні активно коментують розвиток ситуації навколо статусу Донбасу.

Джерело: 24 канал