Голос Америки: Трамп про розслідування щодо Байдена Україною та Китаєм
У свіжому випуску "Голосу Америки" – Україна і Китай мають розслідувати справу щодо колишнього віцепрезидента Джо Байдена та його сина. Про це журналістам сказав президент США Дональд Трамп.
Також у випуску:
Перед членами трьох комітетів палати представників, які розслідують можливість розпочати процедуру імпічменту, з’явився перший свідок.
Експерти у Вашингтоні активно коментують розвиток ситуації навколо статусу Донбасу.
Джерело: 24 канал
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