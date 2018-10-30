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      Голос Америки. Трамп объяснил, почему хочет прекратить автоматическое предоставление гражданства

      Голос Америки 37 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голос Америки" – президент Трамп планирует прекратить автоматическое предоставление американского гражданства всем детям. рожденным на территории США. Таким образом президент хочет бороться с цепной эмиграцией и положить конец так называемому явлению "детей-якорей", когда неамериканцы рожают детей в США и из-за них затем получают легальный статус.

      Также в выпуске:

      Трамп в Питтсбурге, персонально выражает поддержку семьям погибших от атаки на синагогу.

      Есть ли жизнь вне земли – Конгресс поручил это выяснить Национальной академии наук США.

      Человек уничтожил более половины диких животных в мире за последние полвека – исследование.

       

      Теги: Новости США Дональд Трамп Дети и несовершеннолетние Голос Америки
      Источник: 24 канал
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