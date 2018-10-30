Голос Америки. Трамп объяснил, почему хочет прекратить автоматическое предоставление гражданства
В свежем выпуске "Голос Америки" – президент Трамп планирует прекратить автоматическое предоставление американского гражданства всем детям. рожденным на территории США. Таким образом президент хочет бороться с цепной эмиграцией и положить конец так называемому явлению "детей-якорей", когда неамериканцы рожают детей в США и из-за них затем получают легальный статус.
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Источник: 24 канал
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