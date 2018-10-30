Голос Америки. Трамп пояснив, чому хоче припинити автоматичне надання громадянства дітям США
У свіжому випуску "Голос Америки" – президент Трамп планує припинити автоматичне надання американського громадянства усім дітям. народженим на території США. Таким чином президент хоче боротися з ланцюговою еміграцією та покласти кінець так званому явищу "дітей якорів", коли неамериканці народжують дітей в США і через них потім отримують легальний статус.
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Джерело: 24 канал
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