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      Голос Америки: Трамп обратился к жителям США через коронавирус

      Голос Америки - Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – президент Дональд Трамп призвал американцев учиться из дома, избегать групп более 10 человек, не путешествовать, не посещать бары или рестораны в следующие как минимум 2 недели. Во время ежедневного брифинга в Белом доме он также опроверг информацию о возможности введения комендантского часа в США.

      Также в выпуске:

      Из-за коронавируса объем международных путешествий может снизиться более чем на 10%: как Covid-19 влияет на мировую экономику.

      Конфликт на Донбассе превратился из международного во внутренний: анализ британских СМИ
      17 марта
      Теги: Новости США Дональд Трамп Голос Америки
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