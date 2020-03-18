Голос Америки: Трамп обратился к жителям США через коронавирус

В свежем выпуске "Голоса Америки" – президент Дональд Трамп призвал американцев учиться из дома, избегать групп более 10 человек, не путешествовать, не посещать бары или рестораны в следующие как минимум 2 недели. Во время ежедневного брифинга в Белом доме он также опроверг информацию о возможности введения комендантского часа в США.

Также в выпуске: Из-за коронавируса объем международных путешествий может снизиться более чем на 10%: как Covid-19 влияет на мировую экономику.