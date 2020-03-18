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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ІРИНА ВЕНЕДІКТОВА КОРОНАВІРУС COVID-19
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      Голос Америки: Трамп звернувся до мешканців США через коронавірус

      Голос Америки -

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – президент Дональд Трамп закликав американців навчатися з дому, уникати груп у понад 10 осіб, не подорожувати, не відвідувати бари чи ресторани у наступні щонайменше 2 тижні. Під час щоденного брифінгу в Білому домі він також спростував інформацію про можливість запровадження комендантської години у США.

      Також у випуску: 

      Через коронавірус обсяг міжнародних подорожей може знизитися на понад 10%: як Covid-19 впливає на світову економіку.

      Підвищену температуру при коронавірусі можна збивати лише одним препаратом
      17 березня
      Теги: Новини США Дональд Трамп Голос Америки
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