Голос Америки: Трамп отказывается подписывать государственный бюджет США – известна причина

В свежем выпуске "Голоса Америки" – американский президент Дональд Трамп отказывается подписывать принятый Конгрессом США и Сенатом государственный бюджет, если документ не будет предусматривать более 5 миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой.

Также в выпуске: 3-го января начала работу 116 сессия Конгресса США. Установлен рекорд по представительству женщин в Конгрессе – впервые в истории США – более 100 женщин приняли присягу. Сколько уже не работает Федеральное правительство и когда его работа будет разблокирована.