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      Телеканал новостей 24 Программы Голос Америки
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      Голос Америки: Трамп отказывается подписывать государственный бюджет США – известна причина

      Голос Америки 79 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – американский президент Дональд Трамп отказывается подписывать принятый Конгрессом США и Сенатом государственный бюджет, если документ не будет предусматривать более 5 миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой.

      Также в выпуске:

      3-го января начала работу 116 сессия Конгресса США.

      Установлен рекорд по представительству женщин в Конгрессе – впервые в истории США – более 100 женщин приняли присягу.

      Сколько уже не работает Федеральное правительство и когда его работа будет разблокирована.

      Теги: Новости США Бюджет Дональд Трамп Голос Америки
      Источник: 24 канал
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