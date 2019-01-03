Голос Америки: Трамп отказывается подписывать государственный бюджет США – известна причина
В свежем выпуске "Голоса Америки" – американский президент Дональд Трамп отказывается подписывать принятый Конгрессом США и Сенатом государственный бюджет, если документ не будет предусматривать более 5 миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой.
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Источник: 24 канал
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