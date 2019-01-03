Голос Америки: Трамп відмовляється підписувати державний бюджет США – відома причина

У свіжому випуску "Голосу Америки" – американський президент Дональд Трамп відмовляється підписувати прийнятий Конгресом США та Сенатом державний бюджет, якщо документ не буде передбачувати понад 5 мільярдів доларів на будівництво стіни на кордоні з Мексикою.

Також у випуску: 3-го січня розпочала роботу 116 сесія Конгресу США. Встановлений рекорд щодо представництва жінок у Конгресі – вперше в історії США – понад 100 жінок прийняли присягу. Скільки не працює Федеральний уряд і коли його робота буде розблокована.