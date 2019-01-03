Голос Америки: Трамп відмовляється підписувати державний бюджет США – відома причина
У свіжому випуску "Голосу Америки" – американський президент Дональд Трамп відмовляється підписувати прийнятий Конгресом США та Сенатом державний бюджет, якщо документ не буде передбачувати понад 5 мільярдів доларів на будівництво стіни на кордоні з Мексикою.
Також у випуску:
3-го січня розпочала роботу 116 сесія Конгресу США.
Встановлений рекорд щодо представництва жінок у Конгресі – вперше в історії США – понад 100 жінок прийняли присягу.
Скільки не працює Федеральний уряд і коли його робота буде розблокована.
Джерело: 24 канал
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