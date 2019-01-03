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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Голос Америки: Трамп відмовляється підписувати державний бюджет США – відома причина

      Голос Америки 268 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – американський президент Дональд Трамп відмовляється підписувати прийнятий Конгресом США та Сенатом державний бюджет, якщо документ не буде передбачувати понад 5 мільярдів доларів на будівництво стіни на кордоні з Мексикою.

      Також у випуску:

      3-го січня розпочала роботу 116 сесія Конгресу США. 

      Встановлений рекорд щодо представництва жінок у Конгресі – вперше в історії США – понад 100 жінок прийняли присягу.

      Скільки не працює Федеральний уряд і коли його робота буде розблокована.

      Теги: Новини США Голос Америки Дональд Трамп Бюджет
      Джерело: 24 канал
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