Голос Америки. Трамп отменил встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном

В свежем выпуске программы "Голос Америки" – Дональд Трамп отменил встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, которая должна была состояться 12 июня в Сингапуре. В письме в адрес главы КНДР, он заявил " ...на основании большого раздражения и открытой враждебности в вашем новейшем заявлении, я считаю, что встреча нецелесообразна

Также в выпуске: Совместная следственная группа JIT заявила, что "армия России причастна к сбитии MH17". Госсекретарь Майк Помпео, который и занимался подготовкой встречи, сегодня свидетельствовал в сенате. Как американские законодатели в футбол играли.