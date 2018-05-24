Голос Америки. Трамп отменил встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном
В свежем выпуске программы "Голос Америки" – Дональд Трамп отменил встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, которая должна была состояться 12 июня в Сингапуре. В письме в адрес главы КНДР, он заявил " ...на основании большого раздражения и открытой враждебности в вашем новейшем заявлении, я считаю, что встреча нецелесообразна
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Источник: 24 Канал
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