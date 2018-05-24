Голос Америки. Трамп скасував зустріч із північнокорейським лідером Кім Чен Ином
У свіжому випуску програми "Голос Америки" – Дональд Трамп скасував зустріч з північнокорейським лідером Кім Чен Ином, яка мала відбутися 12 червня в Сінгапурі. У листі на адресу до глави КНДР, він заявив "…на основі великого роздратування і відкритої ворожості у вашій найновішій заяві, я вважаю, що не є відповідним мати зустріч.
Також у випуску:
Спільна слідча група JIT заявила, що "армія Росії причетна до збиття MH17".
Держсекретар Майк Помпео, який і займався підготовкою зустрічі, сьогодні свідчив у сенаті.
Як американські законодавці у футбол грали.
Джерело: 24 Канал
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