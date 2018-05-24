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АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД САНКЦІЇ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Голос Америки. Трамп скасував зустріч із північнокорейським лідером Кім Чен Ином

Голос Америки 63 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Голос Америки" – Дональд Трамп скасував зустріч з північнокорейським лідером Кім Чен Ином, яка мала відбутися 12 червня в Сінгапурі. У листі на адресу до глави КНДР, він заявив "…на основі великого роздратування і відкритої ворожості у вашій найновішій заяві, я вважаю, що не є відповідним мати зустріч.

Також у випуску:

Спільна слідча група JIT заявила, що "армія Росії причетна до збиття MH17".

Держсекретар Майк Помпео, який і займався підготовкою зустрічі, сьогодні свідчив у сенаті.

Як американські законодавці у футбол грали.

 

Теги: Новини політики Голос Америки Новини США Новини Росії Дональд Трамп Кім Чен Ин Збитий Boeing 777
Джерело: 24 Канал
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