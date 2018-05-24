Голос Америки. Трамп скасував зустріч із північнокорейським лідером Кім Чен Ином

У свіжому випуску програми "Голос Америки" – Дональд Трамп скасував зустріч з північнокорейським лідером Кім Чен Ином, яка мала відбутися 12 червня в Сінгапурі. У листі на адресу до глави КНДР, він заявив "…на основі великого роздратування і відкритої ворожості у вашій найновішій заяві, я вважаю, що не є відповідним мати зустріч.

Також у випуску: Спільна слідча група JIT заявила, що "армія Росії причетна до збиття MH17". Держсекретар Майк Помпео, який і займався підготовкою зустрічі, сьогодні свідчив у сенаті. Як американські законодавці у футбол грали.