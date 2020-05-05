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      Голос Америки: Трамп озвучил увеличенные прогнозы смертности от COVID-19 в США

      Голос Америки - Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" за 4 мая – американский президент Дональд Трамп предположил, что от смертоносной болезни COVID-19 могут умереть около 100 тысяч американцев.

      Також у випуску "Голосу Америки" на 24 каналі

      Приблизно 100 далекобійників приїхали до Вашингтона і вимагають кращих умов праці.

      Автор: Татьяна Пасичник
      Теги: Коронавирус COVID-19 Дональд Трамп Новости США Голос Америки
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