Голос Америки: Трамп озвучил увеличенные прогнозы смертности от COVID-19 в США

В свежем выпуске "Голоса Америки" за 4 мая – американский президент Дональд Трамп предположил, что от смертоносной болезни COVID-19 могут умереть около 100 тысяч американцев.

Також у випуску "Голосу Америки" на 24 каналі: Приблизно 100 далекобійників приїхали до Вашингтона і вимагають кращих умов праці.