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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ПОРУШЕННЯ КАРАНТИНУ В ЧЕРКАСАХ
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      Голос Америки: Трамп озвучив збільшені прогнози смертності від COVID-19 у США

      Голос Америки -

      У свіжому випуску "Голосу Америки" за 4 травня – американський президент Дональд Трамп припустив, що від смертоносної недуги COVID-19 можуть померти приблизно 100 тисяч американців.

      Також у випуску "Голосу Америки" на 24 каналі

      Приблизно 100 далекобійників приїхали до Вашингтона і вимагають кращих умов праці.

      Автор: Тетяна Пасічник
      Теги: Коронавірус COVID-19 Дональд Трамп Новини США Голос Америки
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