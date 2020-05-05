Голос Америки: Трамп озвучив збільшені прогнози смертності від COVID-19 у США

У свіжому випуску "Голосу Америки" за 4 травня – американський президент Дональд Трамп припустив, що від смертоносної недуги COVID-19 можуть померти приблизно 100 тисяч американців.

Також у випуску "Голосу Америки" на 24 каналі: Приблизно 100 далекобійників приїхали до Вашингтона і вимагають кращих умов праці.