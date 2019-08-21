Голос Америки: Трамп планирует встретиться с Путиным

В свежем выпуске "Голоса Америки" – премьер-министр Канады Джастин Трюдо прибыл в Вашингтон с рабочим визитом. Вместе с президентом США они обсудили саммит G20, который состоится на этой неделе. Дональд Трамп подтвердил, что намерен встретиться там с Путиным.

Также в выпуске: Госсекретарь Майк Помпео заявил, что США поддерживают выводы международных следователей, которые обвинили трех россиян и украинца в сбивании боинга над Донбассом.

Источник: 24 канал