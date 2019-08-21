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      Телеканал новостей 24 Программы Голос Америки
      УКРАИНЦЫ В ПЛЕНУ РФ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

      Голос Америки: Трамп планирует встретиться с Путиным

      Голос Америки 172 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – премьер-министр Канады Джастин Трюдо прибыл в Вашингтон с рабочим визитом. Вместе с президентом США они обсудили саммит G20, который состоится на этой неделе. Дональд Трамп подтвердил, что намерен встретиться там с Путиным.

      Также в выпуске:

      Госсекретарь Майк Помпео заявил, что США поддерживают выводы международных следователей, которые обвинили трех россиян и украинца в сбивании боинга над Донбассом.

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      Теги: Новости США Владимир Путин Дональд Трамп Голос Америки
      Источник: 24 канал
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