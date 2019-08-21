Голос Америки: Трамп планує зустрітися з Путіним
У свіжому випуску "Голосу Америки" – прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо прибув до Вашингтона з робочим візитом. Разом з президентом США вони обговорили саміт G20, який відбудеться вже цього тижня. Дональд Трамп підтвердив, що має намір зустрітися там з Путіним.
Також у випуску:
Держсекретар Майк Помпео заявив, що США підтримують висновки міжнародних слідчих, які звинуватили трьох росіян і українця у збитті боїнга над Донбасом.
Джерело: 24 канал
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