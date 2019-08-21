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      ПОЖЕЖА В ОДЕСЬКОМУ ГОТЕЛІ "ТОКІО СТАР" БІНЬЯМІН НЕТАНЬЯХУ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Голос Америки: Трамп планує зустрітися з Путіним

      Голос Америки 8 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо прибув до Вашингтона з робочим візитом. Разом з президентом США вони обговорили саміт G20, який відбудеться вже цього тижня. Дональд Трамп підтвердив, що має намір зустрітися там з Путіним.

      Також у випуску:

      Держсекретар Майк Помпео заявив, що США підтримують висновки міжнародних слідчих, які звинуватили трьох росіян і українця у збитті боїнга над Донбасом.

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      Теги: Голос Америки Новини США Дональд Трамп Володимир Путін
      Джерело: 24 канал
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