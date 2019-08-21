Голос Америки: Трамп планує зустрітися з Путіним

У свіжому випуску "Голосу Америки" – прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо прибув до Вашингтона з робочим візитом. Разом з президентом США вони обговорили саміт G20, який відбудеться вже цього тижня. Дональд Трамп підтвердив, що має намір зустрітися там з Путіним.

Також у випуску: Держсекретар Майк Помпео заявив, що США підтримують висновки міжнародних слідчих, які звинуватили трьох росіян і українця у збитті боїнга над Донбасом.

Джерело: 24 канал