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      Голос Америки: Трамп подтвердил информацию о ядерных ракетах в России

      Голос Америки 38 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – президент США Дональд Трамп в своем сообщении в Twitter фактически подтвердил информацию, что 8 августа 2019 года на полигоне в России взорвалась баллистическая ракета "Буревестник", которая имеет ядерный двигатель.

      Также в выпуске:

      В Гонконге обостряется противостояние между демонстрантами и полицией. На эскалацию напряжения отреагировал и президент США Дональд Трамп в серии твитов.

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      Теги: Новости России Голос Америки Дональд Трамп Новости США
      Источник: 24 канал
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