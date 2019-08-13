Голос Америки: Трамп подтвердил информацию о ядерных ракетах в России

В свежем выпуске "Голоса Америки" – президент США Дональд Трамп в своем сообщении в Twitter фактически подтвердил информацию, что 8 августа 2019 года на полигоне в России взорвалась баллистическая ракета "Буревестник", которая имеет ядерный двигатель.

Также в выпуске: В Гонконге обостряется противостояние между демонстрантами и полицией. На эскалацию напряжения отреагировал и президент США Дональд Трамп в серии твитов.

Источник: 24 канал