Голос Америки: Трамп подтвердил информацию о ядерных ракетах в России
В свежем выпуске "Голоса Америки" – президент США Дональд Трамп в своем сообщении в Twitter фактически подтвердил информацию, что 8 августа 2019 года на полигоне в России взорвалась баллистическая ракета "Буревестник", которая имеет ядерный двигатель.
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В Гонконге обостряется противостояние между демонстрантами и полицией. На эскалацию напряжения отреагировал и президент США Дональд Трамп в серии твитов.
Источник: 24 канал
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