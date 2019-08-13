Голос Америки: Трамп підтвердив інформацію про ядерні ракети в Росії
У свіжому випуску "Голосу Америки" – президент США Дональд Трамп у своєму повідомленні у Twitter фактично підтвердив інформацію, що 8 серпня 2019 року на полігоні в Росії вибухнула балістична ракета "Буревісник", яка має ядерний двигун.
Також у випуску:
У Гонконгу загострюється протистояння між демонстрантами та поліцією. На ескалацію напруги відреагував й президент США Дональд Трамп у серії "твітів".
Джерело: 24 канал
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