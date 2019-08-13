Голос Америки: Трамп підтвердив інформацію про ядерні ракети в Росії

У свіжому випуску "Голосу Америки" – президент США Дональд Трамп у своєму повідомленні у Twitter фактично підтвердив інформацію, що 8 серпня 2019 року на полігоні в Росії вибухнула балістична ракета "Буревісник", яка має ядерний двигун.

Також у випуску: У Гонконгу загострюється протистояння між демонстрантами та поліцією. На ескалацію напруги відреагував й президент США Дональд Трамп у серії "твітів".

Джерело: 24 канал