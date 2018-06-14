Голос Америки. Трамп получил особый подарок на 72-ой день рождения

В свежем выпуске "Голос Америки" – старшему президенту США исполнилось 72 года. Поздравления он получил еще за три дня до дня рождения в Сингапуре, где он встречался с лидером КНДР.

Также в выпуске: Санкции, коррупция, расизм – Россия принимает футбольное первенство. Чемпионат мира стартовал несмотря на призывы к бойкоту на фоне жесткой критики Кремля, коррупцию в рядах ФИФА и западные санкции против Москвы.