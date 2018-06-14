Голос Америки. Трамп отримав особливий подарунок на 72-ий день народження
У свіжому випуску "Голос Америки" – найстаршому президенту США виповнилось 72 роки. Привітання він отримав ще за три дні до дня народження в Сингапурі, де він зустрічався з лідером КНДР.
Також у випуску:
Санкції, корупція, расизм – Росія приймає футбольну першість. Чемпіонат світу стартував попри заклики до бойкоту на тлі жорсткої критики Кремля, корупцію в лавах ФІФА та західні санкції проти Москви.
Джерело: 24 Канал
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