Голос Америки. Трамп отримав особливий подарунок на 72-ий день народження

У свіжому випуску "Голос Америки" – найстаршому президенту США виповнилось 72 роки. Привітання він отримав ще за три дні до дня народження в Сингапурі, де він зустрічався з лідером КНДР.

Також у випуску: Санкції, корупція, расизм – Росія приймає футбольну першість. Чемпіонат світу стартував попри заклики до бойкоту на тлі жорсткої критики Кремля, корупцію в лавах ФІФА та західні санкції проти Москви.