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      Голос Америки: Трамп поможет семьям, пострадавшим от коронавируса

      Голос Америки - Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – президент США Дональд Трамп подписал закон, который предусматривает оказание помощи американским семьям, пострадавшим от вспышки коронавируса. Закон предусматривает помощь гражданам по питанию, соцзащите, медицинской поддержке и безработице.

      Также в выпуске:

      Во Флориде закрыли пляжи, но те, что работают, до сих пор переполнены людьми.

      Украинцы в мире до сих пор пытаются вернуться домой.

      Известный американский шеф-повар превратил свои вашингтонские заведения на общественные кухни, чтобы прокормить тех, кто потерял работу.

       

      В Ивано-Франковске умерла женщина, у которой подтвердили коронавирус
      19 марта
      Теги: Новости США Дональд Трамп Голос Америки
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