Голос Америки: Трамп поможет семьям, пострадавшим от коронавируса
В свежем выпуске "Голоса Америки" – президент США Дональд Трамп подписал закон, который предусматривает оказание помощи американским семьям, пострадавшим от вспышки коронавируса. Закон предусматривает помощь гражданам по питанию, соцзащите, медицинской поддержке и безработице.
Также в выпуске:
Во Флориде закрыли пляжи, но те, что работают, до сих пор переполнены людьми.
Украинцы в мире до сих пор пытаются вернуться домой.
Известный американский шеф-повар превратил свои вашингтонские заведения на общественные кухни, чтобы прокормить тех, кто потерял работу.
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Предложения партнеров
Комментарии