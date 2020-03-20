Голос Америки: Трамп поможет семьям, пострадавшим от коронавируса

В свежем выпуске "Голоса Америки" – президент США Дональд Трамп подписал закон, который предусматривает оказание помощи американским семьям, пострадавшим от вспышки коронавируса. Закон предусматривает помощь гражданам по питанию, соцзащите, медицинской поддержке и безработице.

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