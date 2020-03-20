Голос Америки: Трамп допоможе сім'ям, які постраждали від коронавірусу
У свіжому випуску "Голосу Америки" – президент США Дональд Трамп підписав закон, який передбачає надання допомоги американським сім'ям, постраждалим від спалаху коронавірусу. Закон передбачає допомогу громадянам з харчування, соцзахисту, медичної підтримки та безробіття.
Також у випуску:
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