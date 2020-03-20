Голос Америки: Трамп допоможе сім'ям, які постраждали від коронавірусу

У свіжому випуску "Голосу Америки" – президент США Дональд Трамп підписав закон, який передбачає надання допомоги американським сім'ям, постраждалим від спалаху коронавірусу. Закон передбачає допомогу громадянам з харчування, соцзахисту, медичної підтримки та безробіття.

Також у випуску: У Флориді закрили пляжі, але ті, що працюють, досі переповнені людьми. Українці у світі досі намагаються повернутись додому. Відомий американський шеф-кухар перетворив свої вашингтонські заклади на громадські кухні, аби прогодувати тих, хто втратив роботу.