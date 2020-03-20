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      Голос Америки: Трамп допоможе сім'ям, які постраждали від коронавірусу

      Голос Америки - Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – президент США Дональд Трамп підписав закон, який передбачає надання допомоги американським сім'ям, постраждалим від спалаху коронавірусу. Закон передбачає допомогу громадянам з харчування, соцзахисту, медичної підтримки та безробіття.

      Також у випуску:

      У Флориді закрили пляжі, але ті, що працюють, досі переповнені людьми. 

      Українці у світі досі намагаються повернутись додому.

      Відомий американський шеф-кухар перетворив свої вашингтонські заклади на громадські кухні, аби прогодувати тих, хто втратив роботу.

       

      Перші два випадки коронавірусу підтвердили у Дніпропетровській області
      19 березня
      Теги: Новини США Дональд Трамп Голос Америки
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