Голос Америки. Трамп поздравил Путина с победой на выборах
В свежем выпуске программы "Голос Америки" – Трамп поздравил Путина с победой на выборах и рассчитывает на встречу с президентом России, чтобы обсудить ряд вопросов, включая Украину.
Также в выпуске:
Очередная стрельба в американской школе.
Серия взрывов в штате Техас.
Героиня популярного сериала "Секс и город" может стать первой женщиной-губернатором штата Нью-Йорк.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии