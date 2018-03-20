В свежем выпуске программы "Голос Америки" – Трамп поздравил Путина с победой на выборах и рассчитывает на встречу с президентом России, чтобы обсудить ряд вопросов, включая Украину.

Также в выпуске: Очередная стрельба в американской школе. Серия взрывов в штате Техас. Героиня популярного сериала "Секс и город" может стать первой женщиной-губернатором штата Нью-Йорк.