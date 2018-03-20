Героїня популярного серіалу "Секс і місто" може стати першою жінкою-губернатором штату Нью-Йорк.

У свіжому випуску програми "Голос Америки" – Трамп привітав Путіна із перемогою на виборах та розраховує на зустріч із президентом Росії аби обговорити низку питань, включаючи Україну.

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