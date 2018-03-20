Голос Америки. Трамп привітав Путіна із перемогою на виборах
У свіжому випуску програми "Голос Америки" – Трамп привітав Путіна із перемогою на виборах та розраховує на зустріч із президентом Росії аби обговорити низку питань, включаючи Україну.
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Джерело: 24 Канал
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