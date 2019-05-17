00:16
18 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      КОАЛИЦИЯ ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Новый праздник для россиян. Церковь для нечисти
      Вєсті Кремля
      21:38, 17 мая
      Вести.UA: Гордон против "русского мира". Как Порошенко заставил плакать Юнкера
      Вєсті.UA
      20:35, 17 мая
      Кто водит за нос активистов и что будет на месте Летнего театра: расследование журналистов
      ЦРУ
      09:00, 17 мая
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Приватизация 90-х в Украине
      Згадати все
      23:23, 17 мая
      Телеканал новостей 24 Программы Голос Америки
      КОАЛИЦИЯ ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      Голос Америки: Трамп предложил отменить лотерею Green Card

      Голос Америки 20 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – президент США Дональд Трамп представил свой план миграционной реформы, который предусматривает отмену лотереи Green Card. Вместо этого он предлагает выдавать визы по более обоснованным причинам на основе трудоустройства.

      Также в выпуске:

      Стали известны прибыли американского президента за 2018 год.

      В мире отмечают День борьбы с гомофобией.

      blog_ava
      Почему группа Lama никогда не поедет на Евровидение: неожиданное заявление солистки
      17 мая
      601
      Теги: Дональд Трамп Новости США Голос Америки
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 17 мая
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Сможет ли Вакарчук гастролировать после избрания в Раду: объяснение юриста
      17 мая , 23:58 Сможет ли Вакарчук гастролировать после избрания в Раду: объяснение юриста
      Ірина Поліщук 9
      Яку свиню підклав "Народний фронт" Зеленському?
      17 мая , 22:02 Яку свиню підклав "Народний фронт" Зеленському?
      Артем Овдієнко 1646
      Климкин уходит с поста главы МИД: основные достижения и критика министра
      17 мая , 19:54 Климкин уходит с поста главы МИД: основные достижения и критика министра
      Світлана Попова 353
      Коаліція у Верховній Раді розпалася: що далі?
      17 мая , 19:02 Коаліція у Верховній Раді розпалася: що далі?
      Анастасія Кримова 762
      Какие продукты вызывают рак и стоит ли от них отказываться
      17 мая , 19:00 Какие продукты вызывают рак и стоит ли от них отказываться
      Олександр Бевза 286
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук