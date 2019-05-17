Голос Америки: Трамп предложил отменить лотерею Green Card

В свежем выпуске "Голоса Америки" – президент США Дональд Трамп представил свой план миграционной реформы, который предусматривает отмену лотереи Green Card. Вместо этого он предлагает выдавать визы по более обоснованным причинам на основе трудоустройства.

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