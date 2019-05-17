Голос Америки: Трамп запропонував скасувати лотерею Green Card
У свіжому випуску "Голосу Америки" – президент США Дональд Трамп представив свій план міграційної реформи, який передбачає скасування лотереї Green Card. Замість цього він пропонує видавати для більш обґрунтованих причин на основі працевлаштування.
Також у випуску:
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