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      Голос Америки: Трамп запропонував скасувати лотерею Green Card

      Голос Америки 92 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – президент США Дональд Трамп представив свій план міграційної реформи, який передбачає скасування лотереї Green Card. Замість цього він пропонує видавати для більш обґрунтованих причин на основі працевлаштування.

      Також у випуску:

      Стали відомі прибутки американського президента за 2018 рік.

      У світі відмічають День боротьби з гомофобією.

      blog_ava
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      17 травня
      6537
      Теги: Голос Америки Новини США Дональд Трамп
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