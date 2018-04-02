Голос Америки. Трамп предложил Путину личную встречу

В свежем выпуске программы "Голос Америки" – президент США сделал такое предложение во время телефонного разговора 20 марта, когда поздравлял Путина с победой на выборах. Президенты обсудили будущую встречу, которая может состояться в Вашингтоне.

Также в выпуске: Пекин установил таможенный тариф в размере 25% на 128 американских товаров. Украинские женщины, которые работают на приусадебных участках, кормят Украину, а могут кормить весь мир, если им помочь.