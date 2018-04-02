Голос Америки. Трамп предложил Путину личную встречу
В свежем выпуске программы "Голос Америки" – президент США сделал такое предложение во время телефонного разговора 20 марта, когда поздравлял Путина с победой на выборах. Президенты обсудили будущую встречу, которая может состояться в Вашингтоне.
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Источник: 24 Канал
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