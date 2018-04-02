Голос Америки. Трамп запропонував Путіну особисту зустріч

У свіжому випуску програми "Голос Америки" – президент США зробив таку пропозицію під час телефонної розмови 20 березня, коли вітав Путіна з перемогою на виборах. Президенти обговорили майбутню зустріч, яка можу відбутися у Вашингтоні.

Також у випуску: Пекін встановив митний тариф у розмірі 25% на 128 американських товарів. Українські жінки, які працюють на присадибних ділянках, годують Україну, а можуть годувати увесь світ, якщо їм допомогти.