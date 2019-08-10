Голос Америки: Трамп пригласил Зеленского в Белый дом

В свежем выпуске "Голоса Америки" – Дональд Трамп заявил, что Зеленского уже пригласили в Белый дом. Трамп также выразил надежду, что Зеленский сможет договориться с Путиным.

Также в выпуске: Беспрецедентные изменения климата ставят под угрозу пищевую безопасность планеты – ООН. Как приготовить самую популярную американскую закуску – куриные крылышки "Баффало".

Источник: 24 канал