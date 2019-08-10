Голос Америки: Трамп пригласил Зеленского в Белый дом
В свежем выпуске "Голоса Америки" – Дональд Трамп заявил, что Зеленского уже пригласили в Белый дом. Трамп также выразил надежду, что Зеленский сможет договориться с Путиным.
Также в выпуске:
Беспрецедентные изменения климата ставят под угрозу пищевую безопасность планеты – ООН.
Как приготовить самую популярную американскую закуску – куриные крылышки "Баффало".
Источник: 24 канал
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