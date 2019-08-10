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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВЕРХОВНА РАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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      Голос Америки: Трамп запросив Зеленського у Білий дім

      Голос Америки 61 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – Дональд Трамп заявив, що Зеленського вже запросили у Білий дім. Трамп також висловив сподівання, що Зеленський зможе домовитися із Путіним.

      Також у випуску:

      Безпрецедентні зміни клімату ставлять під загрозу харчову безпеку планети – ООН.

      Як приготувати найпопулярнішу американську закуску – курячі крильця "Баффало".

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      Теги: Володимир Зеленський Новини США Дональд Трамп Володимир Путін Війна на Донбасі Війна Голос Америки
      Джерело: 24 канал
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