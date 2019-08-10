Голос Америки: Трамп запросив Зеленського у Білий дім
У свіжому випуску "Голосу Америки" – Дональд Трамп заявив, що Зеленського вже запросили у Білий дім. Трамп також висловив сподівання, що Зеленський зможе домовитися із Путіним.
Також у випуску:
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Як приготувати найпопулярнішу американську закуску – курячі крильця "Баффало".
Джерело: 24 канал
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