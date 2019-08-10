Голос Америки: Трамп запросив Зеленського у Білий дім

У свіжому випуску "Голосу Америки" – Дональд Трамп заявив, що Зеленського вже запросили у Білий дім. Трамп також висловив сподівання, що Зеленський зможе домовитися із Путіним.

Також у випуску: Безпрецедентні зміни клімату ставлять під загрозу харчову безпеку планети – ООН. Як приготувати найпопулярнішу американську закуску – курячі крильця "Баффало".

Джерело: 24 канал