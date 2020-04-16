Голос Америки: Трамп пригрозил отправить Конгресс в отпуск

В свежем выпуске "Голоса Америки" – президент США Дональд Трамп накануне пригрозил отправить Конгресс в принудительный отпуск. Все из-за того, что тот блокирует новые назначения на ключевые должности в администрации.

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В Белом доме решают, когда и как начинать открывать американскую экономику. Президент Дональд Трамп проведет совещание со своими советниками, а впоследствии будет иметь конференцию с губернаторами по этому вопросу.

Количество безработных в США стремительно растет. Согласно правительственным данным, обнародованным 16 апреля, только за прошедшую неделю за пособием по безработице обратились более 5 миллионов человек.

Из-за ограничительных мер крупные американские компании понесли многомиллиардные потери, а малые – просто закрываются и банкротятся. Пандемия COVID-19 также углубляет разрыв между разными слоями населения в стране.