Голос Америки: Трамп пригрозив відправити Конгрес у відпустку
У свіжому випуску "Голосу Америки" – президент США Дональд Трамп напередодні пригрозив відправити Конгрес у примусову відпустку. Все через те, що той блокує нові призначення на ключові посади в адміністрації.
Також у випуску:
У Білому домі вирішують, коли та як починати відкривати американську економіку. Президент Дональд Трамп проведе нараду зі своїми радниками, а згодом матиме конференцію з губернаторами щодо цього питання.
Кількість безробітних у США стрімко зростає. Згідно з урядовими даними, оприлюдненими 16 квітня, лише за минулий тиждень за допомогою з безробіття звернулися понад 5 мільйонів людей.
Через обмежувальні заходи великі американські компанії зазнали багатомільярдних втрат, а малі – просто закриваються та банкрутують. Пандемія COVID-19 також поглиблює розрив між різними прошарками населення у країні.
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