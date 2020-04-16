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      Голос Америки: Трамп пригрозив відправити Конгрес у відпустку

      Голос Америки - Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – президент США Дональд Трамп напередодні пригрозив відправити Конгрес у примусову відпустку. Все через те, що той блокує нові призначення на ключові посади в адміністрації.

      Також у випуску: 

      У Білому домі вирішують, коли та як починати відкривати американську економіку. Президент Дональд Трамп проведе нараду зі своїми радниками, а згодом матиме конференцію з губернаторами щодо цього питання.

      Кількість безробітних у США стрімко зростає. Згідно з урядовими даними, оприлюдненими 16 квітня, лише за минулий тиждень за допомогою з безробіття звернулися понад 5 мільйонів людей. 

      Через обмежувальні заходи великі американські компанії зазнали багатомільярдних втрат, а малі – просто закриваються та банкрутують. Пандемія COVID-19 також поглиблює розрив між різними прошарками населення у країні.

       

      Теги: Голос Америки Дональд Трамп Новини США Випуск новин
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