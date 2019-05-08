Голос Америки: Трамп применил "исполнительную привилегию" не раскрывать полного отчета Мюллера
Президент США Дональд Трамп применил "исполнительную привилегию", чтобы не раскрывать части отчета спецпрокурора США Роберта Мюллера о российском вмешательстве в американские выборы.
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Источник: 24 канал
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