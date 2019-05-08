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      АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД АВИАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЕВО ИГОРЬ КОЛОМОЙСКИЙ
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      Голос Америки: Трамп применил "исполнительную привилегию" не раскрывать полного отчета Мюллера

      Голос Америки 37 Читати новину українською

      Президент США Дональд Трамп применил "исполнительную привилегию", чтобы не раскрывать части отчета спецпрокурора США Роберта Мюллера о российском вмешательстве в американские выборы.

      Также в выпуске:

      Иран должен решить, будет ли возобновлять обогащение урана в США.

      Великобритания и США вместе выступили против российской агрессии.

      blog_ava
      Главные мифы и правда о Второй мировой войне
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      Теги: Новости России Новости политики Великобритания Новости США Голос Америки Иран Дональд Трамп
      Источник: 24 канал
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