Голос Америки: Трамп застосував "виконавчий привілей", щоб не розкривати повного звіту Мюллера
Президент США Дональд Трамп застосував "виконавчий привілей", щоб не розкривати частини звіту спецпрокурора США Роберта Мюллера про російське втручання у американські вибори.
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Іран має вирішити, чи буде відновлювати збагачення урану у США.
Великобританія і США разом виступили проти російської агресії.
Джерело: 24 канал
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