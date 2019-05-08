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      АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД АВІАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЄВО ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ
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      Голос Америки: Трамп застосував "виконавчий привілей", щоб не розкривати повного звіту Мюллера

      Голос Америки 109 Читать новость на русском

      Президент США Дональд Трамп застосував "виконавчий привілей", щоб не розкривати частини звіту спецпрокурора США Роберта Мюллера про російське втручання у американські вибори.

      Також у випуску:

      Іран має вирішити, чи буде відновлювати збагачення урану у США.

      Великобританія і США разом виступили проти російської агресії. 

      blog_ava
      Головні міфи і правда про Другу світову війну
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      Теги: Новини Росії Новини політики Новини США Великобританія Голос Америки Дональд Трамп Іран
      Джерело: 24 канал
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