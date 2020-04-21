Голос Америки: Трамп приостановит иммиграцию в США

В свежем выпуске "Голоса Америки" – из-за распространения COVID-19, а также чтобы защитить рабочие места американцев, президент Дональд Трамп планирует подписать указ о временной остановке иммиграции в США.

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Школы в большинстве американских штатов закрыты до конца учебного года. А это значит, что обучение детей во многом зависит от родителей, многие из которых также работают из дома.

Инфицированных в восьмимиллионном Лос-Анджелесе может быть гораздо больше. Сейчас подтвержденных случаев только 13 тысяч.