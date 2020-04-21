Голос Америки: Трамп призупинить імміграцію до США
У свіжому випуску "Голосу Америки" – через поширення COVID-19, а також, щоб захистити робочі місця американців, президент Дональд Трамп планує підписати указ про тимчасову зупинку імміграції до США.
Також у випуску:
Школи у більшості американських штатів закриті до кінця навчального року. А це означає, що навчання дітей значною мірою залежить від батьків, чимало з яких також працює з дому.
Інфікованих у 8 мільйонному Лос-Анджелесі може бути набагато більше. Наразі підтверджених випадків лише 13 тисяч.
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