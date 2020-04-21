Голос Америки: Трамп призупинить імміграцію до США

У свіжому випуску "Голосу Америки" – через поширення COVID-19, а також, щоб захистити робочі місця американців, президент Дональд Трамп планує підписати указ про тимчасову зупинку імміграції до США.

Також у випуску:

Школи у більшості американських штатів закриті до кінця навчального року. А це означає, що навчання дітей значною мірою залежить від батьків, чимало з яких також працює з дому.

Інфікованих у 8 мільйонному Лос-Анджелесі може бути набагато більше. Наразі підтверджених випадків лише 13 тисяч.