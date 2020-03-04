Голос Америки: Трамп призвал ускорить разработку вакцины от коронавируса

В свежем выпуске "Голоса Америки" – президент США встретился с руководителями крупнейших фармацевтических компаний страны и попросил их ускорить разработку вакцины от коронавируса. Дональд Трамп пообещал компаниям уменьшить бюрократические преграды в процессе создания необходимых препаратов. Однако, о выделении денег из федерального бюджета речи не было.

Также в выпуске: По меньшей мере 22 человека погибли от разрушительных торнадо в американском штате Теннесси во вторник, 3 марта. По данным разведки, иностранные государства, в частности РФ, пытаются повлиять на ход голосования на внутрипартийных выборах Демократической партии.