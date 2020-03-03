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      Голос Америки: Трамп закликав пришвидшити розробку вакцини від коронавірусу

      Голос Америки -

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – президент США зустрівся з керівниками найбільших фармацевтичних компаній країни і попросив їх пришвидшити розробку вакцини від коронавірусу. Дональд Трамп пообіцяв компаніям зменшити бюрократичні перепони у процесі створення необхідних препаратів. Однак, про виділення грошей з федерального бюджету не мовилося.

      Також у випуску: 

      Щонайменше 22 людини загинули від руйнівних торнадо в американському штаті Теннессі у вівторок, 3 березня.

      За даними розвідки, іноземні держави, зокрема РФ, намагаються вплинути на хід голосування на внутрішньопартійних виборах Демократичної партії.

      Відомий склад майбутнього уряду Дениса Шмигаля
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      Теги: Дональд Трамп Новини США Голос Америки
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