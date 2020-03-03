Голос Америки: Трамп закликав пришвидшити розробку вакцини від коронавірусу

У свіжому випуску "Голосу Америки" – президент США зустрівся з керівниками найбільших фармацевтичних компаній країни і попросив їх пришвидшити розробку вакцини від коронавірусу. Дональд Трамп пообіцяв компаніям зменшити бюрократичні перепони у процесі створення необхідних препаратів. Однак, про виділення грошей з федерального бюджету не мовилося.

Також у випуску: Щонайменше 22 людини загинули від руйнівних торнадо в американському штаті Теннессі у вівторок, 3 березня. За даними розвідки, іноземні держави, зокрема РФ, намагаються вплинути на хід голосування на внутрішньопартійних виборах Демократичної партії.