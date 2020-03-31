00:22
31 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ВЕРХОВНАЯ РАДА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Голос Америки: Трамп продолжил карантин из-за коронавируса

      Голос Америки - Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" за 30 марта – президент Соединенных Штатов Дональд Трамп продлил действие федеральных рекомендаций, которые советуют гражданам оставаться дома до 30 апреля, чтобы замедлить распространение коронавирусной болезни COVID-19.

      Также в выпуске:

      Еврокомиссия выделила Украине 80 миллионов евро на борьбу с коронавирусом.

      Канада может оказать гуманитарную и финансовую помощь Украине.

      Теги: Дональд Трамп Новости США Голос Америки
      Комментарии

      Читайте также

      30 марта , 17:40 На Винниччине онколог заболел коронавирусом и продолжал принимать пациентов
      Лікування 13523
      30 марта , 18:38 Наибольшие проблемы только начинаются, – Фесенко о кризисе в Украине
      Новини України 5397
      30 марта , 18:15 Как приготовить форшмак из селедки: рецепт закуски
      Food and Drinks 13161
      30 марта , 17:50 На выездах из Одессы и области установили блокпосты: фото
      Новини України 4937
      30 марта , 18:46 Полиция установила блокпосты в элитный поселок Козин: видео
      Новини України 2367
      30 марта , 17:23 На Донбассе от пули снайпера погиб военный
      Новини України 3819
      30 марта , 23:18 Новые случаи COVID-19 на Тернопольщине: заболела учительница
      Лікування 24694
      30 марта , 19:05 Почему иностранцы не раскрадут украинскую землю: специалист развеял миф
      Новини України 3727
      powered by lun.ua

      Выбор редакции

      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      30 марта , 22:30 Экономический и политический кризис: какие последствия будет иметь раскол в Раде
      Антон Голобородько
      30 марта , 22:00 Как перестать бояться будущего после коронавируса
      Іван Примаченко
      30 марта , 18:08 Незапланированные каникулы: чем занять детей во время карантина
      Михайло Года
      Залиште відгук