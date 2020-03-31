Голос Америки: Трамп продолжил карантин из-за коронавируса
В свежем выпуске "Голоса Америки" за 30 марта – президент Соединенных Штатов Дональд Трамп продлил действие федеральных рекомендаций, которые советуют гражданам оставаться дома до 30 апреля, чтобы замедлить распространение коронавирусной болезни COVID-19.
Также в выпуске:
Еврокомиссия выделила Украине 80 миллионов евро на борьбу с коронавирусом.
Канада может оказать гуманитарную и финансовую помощь Украине.
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