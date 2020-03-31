Голос Америки: Трамп продовжив карантин через коронавірус
У свіжому випуску "Голосу Америки" за 30 березня – президент Сполучених Штатів Дональд Трамп подовжив дію федеральних рекомендацій, які радять громадянам залишатися вдома до 30 квітня, аби сповільнити поширення коронавірусної хвороби COVID-19.
Також у випуску:
Єврокомісія виділила Україні 80 мільйонів євро на боротьбу з коронавірусом.
Канада може надати гуманітарну та фінансову допомогу Україні.
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