Голос Америки: Трамп прокомментировал скандальные слова Путина
В свежем выпуске "Голоса Америки" – президент США Дональд Трамп отметил, что надеется на улучшение отношений Украины с Россией. Так он прокомментировал слова Владимира Путина о том, что другие страны хотят поссорить Россию с Украиной. Трам добавил, что такое примирение было бы замечательным для всего мира.
Также в выпуске:
Президент США Дональд Трамп с женой посетил Индию с рабочим визитом.
Одна из школ в Калифорнии запретила школьникам пользоваться смартфонами.
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии