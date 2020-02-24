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      Голос Америки: Трамп прокомментировал скандальные слова Путина

      Голос Америки - Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – президент США Дональд Трамп отметил, что надеется на улучшение отношений Украины с Россией. Так он прокомментировал слова Владимира Путина о том, что другие страны хотят поссорить Россию с Украиной. Трам добавил, что такое примирение было бы замечательным для всего мира.

      Также в выпуске:

      Президент США Дональд Трамп с женой посетил Индию с рабочим визитом.

      Одна из школ в Калифорнии запретила школьникам пользоваться смартфонами.

      Панику раздули СМИ: украинка из Италии рассказала, что там на самом деле происходит
      24 февраля
      Автор: Татьяна Пасичник
      Теги: Украина – Россия Владимир Путин Дональд Трамп Голос Америки
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