Голос Америки: Трамп прокомментировал скандальные слова Путина

В свежем выпуске "Голоса Америки" – президент США Дональд Трамп отметил, что надеется на улучшение отношений Украины с Россией. Так он прокомментировал слова Владимира Путина о том, что другие страны хотят поссорить Россию с Украиной. Трам добавил, что такое примирение было бы замечательным для всего мира.

Также в выпуске: Президент США Дональд Трамп с женой посетил Индию с рабочим визитом. Одна из школ в Калифорнии запретила школьникам пользоваться смартфонами.