Голос Америки: Трамп прокоментував скандальні слова Путіна
У свіжому випуску "Голосу Америки" – президент США Дональд Трамп зазначив, що сподівається на покращення відносин України з Росією. Так він прокоментував слова Володимира Путіна про те, що інші країни хочуть посварити Росію з Україною. Трам додав, що таке примирення було б чудовим для всього світу.
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