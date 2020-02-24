Голос Америки: Трамп прокоментував скандальні слова Путіна

У свіжому випуску "Голосу Америки" – президент США Дональд Трамп зазначив, що сподівається на покращення відносин України з Росією. Так він прокоментував слова Володимира Путіна про те, що інші країни хочуть посварити Росію з Україною. Трам додав, що таке примирення було б чудовим для всього світу.

Також у випуску: Президент США Дональд Трамп з дружиною відвідав Індію з робочим візитом. Одна зі шкіл у Каліфорнії заборонила школярам користуватись смартфонами.