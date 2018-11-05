Голос Америки. Трамп прокомментировал возобновление жестоких санкций против Ирана
В свежем выпуске "Голос Америки" – США восстанавливают жесткие санкции против Ирана, направленные среди прочего против энергетического и банковского секторов. Президент Дональд Трамп уверен, что Иран не отказался от планов создания ядерного оружия и поддерживает террористические движения.
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До промежуточных выборов в США остаются считанные часы, в последний день кандидаты продолжают активную агитацию.
Источник: 24 канал
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